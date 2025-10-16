Ísland mætir Grænlandi í kvöld

Íslenska U20 ára landslið kvenna í handbolta mætir A-landsliði Grænlands í vináttuleik í handbolta í Safamýri klukkan 19.30.
Íslenska liðið hefur æft saman frá því á mánudag í undirbúningi fyrir leikinn en þau Halldór Stefán Haraldsson og Þórey Rósa Stefánsdóttir hafa stýrt æfingum.
A-landslið Íslands mætti Grænlandi á HM árið 2023 og vann 37:14-sigur.
Leikmannahópur Íslands:
Adela Eyrún Jóhannsdóttir, Selfoss
Alexandra Ósk Viktorsdóttir, ÍBV
Arna Karitas Eiríksdóttir, Valur
Ágústa Rún Jónasdóttir, Valur
Ágústa Tanja Jóhannsdóttir, Selfoss
Ásdís Halla Hjarðar, ÍBV
Ásthildur Jóna Þórhallsdóttir, Valur
Bergrós Ásta Guðmundsdóttir, KA/Þór
Birna María Unnarsdóttir, ÍBV
Dagmar Guðrún Pálsdottir, Fram
Elísabet Millý Elíasardóttir, Valur
Emelía Ósk Aðalsteinsdóttir, Selfoss
Eva Guðrúnardóttir Long, FH
Guðmunda Auður Guðjónsdóttir, Stjarnan
Guðrún Hekla Traustadóttir, Valur
Gyða Kristín Ásgeirsdóttir, FH
Hulda Hrönn Bragadóttir, Selfoss
Inga Fanney Hauksdóttir, HK
Lydía Gunnþórsdóttir, KA/Þór
Rakel Dórothea Ágústsdóttir
Sara Lind Fróðadóttir, Valur
Sara Rún Gísladóttir, Fram
Sif Hallgrímsdóttir, ÍR
Þóra Hrafnkelsdóttir, Haukar