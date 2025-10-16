KA lagði Íslandsmeistaraefnin

Giorgi Dikhaminjia átti stórleik fyrir KA þegar liðið tók á móti Val í 7. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í KA-heimilinu á Akureyri í kvöld.
Leiknum lauk með fimm marka sigri Vals, 33:28, en Dikhaminjia gerði sér lítið fyrir og skoraði 12 mörk í leiknum.
Þetta var fimmti sigur Akureyringa á tímabilinu og sá fjórði í röð en KA er með 10 stig í þriðja sætinu á meðan Valsmenn eru með 8 stig í fjórða sætinu og hafa aðeins unnið þrjá af síðustu fimm leikjum sínum.
Leikurinn var í járnum framan af og var staðan jöfn í hálfleik, 17:17. Liðin skiptust á að skora í upphafi síðari hálfleiks en þegar fimmtán mínútur voru til leiksloka kom Logi Gautason KA þremur mörkum yfir, 23:20, og Akureyringar létu forystuna aldrei af hendi eftir það.
Bjarni Ófeigur Valdimarsson var sem fyrr atkvæðamikill hjá KA með sjö mörk og þá varði Bruno Bernat níu skot í markinu.
Gunnar Róbertsson var markahæstur hjá Val með átta mörk og Andri Finnsson skoraði fjögur.
Mörk KA: Giorgi Arvelodi Dikhaminjia 12, Bjarni Ófeigur Valdimarsson 7, Logi Gautason 5, Morten Linder 3, Arnór Ísak Haddsson 2, Einar Birgir Stefánsson 2, Jens Bragi Bergþórsson 2.
Varin skot: Bruno Bernat 9.
Mörk Vals: Gunnar Róbertsson 8, Andri Finnsson 4, Dagur Árni Heimisson 3, Magnús Óli Magnússon 3, Daníel Montoro 3, Þorgils Jón Svölu Baldursson 2, Allan Norðberg 2, Agnar Smári Jónsson 2, Daníel Örn Guðmundsson 1.
Varin skot: Björgvin Páll Gústavsson 8.