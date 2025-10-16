Orri var óstöðvandi gegn Veszprém

Orri Freyr Þorkelsson fór á kostum fyrir Sporting þegar liðið vann dramatískan sigur gegn Veszprém, 33:32, í 5. umferð A-riðils Meistaradeildar karla í handbolta í Portúgal í kvöld.
Mota Costa skoraði sigurmark leiksins á lokasekúndunum en Orri gerði sér lítið fyrir og skoraði tíu mörk í leiknum.
Bjarki Már Elísson skoraði þrjú mörk fyrir Veszprém sem er með 6 stig í fjórða sæti riðilsins en Sporting er í fimmta sætinu, einnig með 6 stig.
Benedikt Gunnar Óskarsson var markahæstur íslensku leikmanna Kolstad þegar liðið tapaði með ellefu marka mun fyrir Þýskalandsmeisturum Füchse Berlín í Þýskalandi, 38:27.
Benedikt skoraði fjögur mörk, Sigvaldi Björn Guðjónsson þrjú en Arnór Snær Óskarsson komst ekki á blað. Sigurjón Guðmundsson varði tvö skot í marki Kolstad sem er með 2 stig í sjöunda og næstneðsta sæti riðilsins.