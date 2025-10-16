Íþróttir | Handbolti | mbl | 16.10.2025 | 20:56

Sannfærandi Haukar einir á toppnum

Hergeir Grímsson sækir að vörn Stjörnunnar í kvöld.
Hergeir Grímsson sækir að vörn Stjörnunnar í kvöld. mbl.is/Karítas
Haukar eru einir á toppi úrvalsdeildar karla í handbolta eftir heimasigur á Stjörnunni, 30:26, í 7. umferðinni í kvöld.

Haukar eru með tólf stig, tveimur meira en Afturelding í öðru sæti. Stjarnan er með fimm stig í fimmta sæti.

Haukar byrjuðu mun betur, náðu snemma fimm marka forskoti og var staðan 9:4 þegar fyrri hálfleikur var hálfnaður.

Heimamenn í Haukum voru áfram með fínt forskot næstu mínútur og voru með góð tök á leiknum þegar liðin gengu til búningsklefa í hálfleik í stöðunni 17:11.

Stjörnunni gekk illa að minnka muninn framan af í seinni hálfleik og var staðan 22:17 þegar hálfleikurinn var tæplega hálfnaður.

Sama mynstur hélt áfram og voru Haukar áfram með góð tök á leiknum. Sex mörkum munaði þegar rúmar tíu mínútur voru eftir, 24:18.

Stjarnan minnkaði aðeins muninn í lokin en forskoti Hauka var ekki ógnað að ráði og Hafnarfjarðarliðið fagnaði öruggum sigri.

