Skrifuðu undir viljayfirlýsingu í gær

Handknattleikssamband Grænlands, Handknattleikssamband Íslands og Handknattleikssamband Færeyja hafa undirritað viljayfirlýsingu um aukið samstarf í handbolta.
Forráðamenn sambandanna komu saman í hálfleik í leik Íslands og Færeyja í undankeppni HM kvenna í gær og rituðu undir.
Yfirlýsinguna má sjá hér fyrir neðan:
Markmið yfirlýsingarinnar er að efla handbolta á svæðinu í gegnum samvinnu, þekkingarmiðlun og gagnkvæmum stuðningi. Samböndin þrjú hyggjast vinna saman að því að stuðla að þróun leikmanna, styrkja innviði og skapa dýrmæta reynslu fyrir leikmenn á öllum aldri og báðum kynjum.
Samstarfið mun meðal annars fela í sér:
Sameiginlegar æfingabúðir og vináttuleiki milli landsliða og ungmennaliða.
Eflingu menntunar þjálfara, dómara og stjórnenda innan hreyfingarinnar.
Þróun innviða handboltans og hæfileikamótun ungra leikmanna.
Samræmda þátttöku í alþjóðlegum handboltaviðburðum og mótum.
Samböndin skuldbinda sig til að vinna saman að eflingu íþróttarinnar á grunni gagnkvæmrar virðingar og menningarlegs skilnings. Viljayfirlýsingin er ekki lagalega bindandi heldur setur fram sameiginlegan ramma fyrir samstarf og stuðning.
Gildistími viljayfirlýsingarinnar er tvö ár frá undirritun og má framlengja með skriflegu samkomulagi. Aðilar munu árlega fara yfir framvindu samstarfsins og meta árangur þess.
Í framhaldinu verður skipaður vinnuhópur sem leiðir frekari vinnu við skipulag og framkvæmd verkefna sem styrkja öll þrjú samböndin. Stefnt er að því að tryggja fjármagn og mannafla til að verkefnið nái fram að ganga með sem bestum árangri.