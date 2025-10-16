Íþróttir | Handbolti | mbl | 16.10.2025 | 20:28 | Uppfært 21:37

Stórsigur HK á Akureyri

Andri Þór Helgason skoraði tíu mörk fyrir HK í kvöld.
Andri Þór Helgason skoraði tíu mörk fyrir HK í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson
mbl.is

Óttar Örn Brynjarsson

sport@mbl.is

HK vann öruggan 32:24-sigur á Þór í fallbaráttuslag í 7. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Höllinni á Akureyri í kvöld.

HK fór með sigrinum upp í áttunda sæti þar sem liðið er með sex stig en Þór er í 11. og næstneðsta sæti með fjögur stig.

Leikurinn var nokkuð jafn í upphafi en það var ekki fyrr en á 18. mínútu sem gestirnir komust í fjögurra marka forystu eftir mark frá Ágústi Guðmundssyni, staðan þá 10:6. HK hélt dampi og jók forskotið í sex mörk þegar Haukur Ingi Hauksson skoraði rétt áður en flautað var til hálfleiks.

Andri Þór Helgason stóð sig vel í liði HK í fyrri hálfleik en hann skoraði sex mörk fyrir gestina. Staðan var 17:11 í hálfleik.

Svipað var uppi á teningnum í síðari hálfleik. Þórsarar náðu að minnka muninn í fjögur mörk á 41. mínútu eftir mark frá Brynjari Hólm Grétarssyni, staðan þá 21:17. Brynjar var öflugasti leikmaður heimamanna og lauk leik með tíu mörk.

HK hélt þó áfram að stjórna leiknum og Ágúst Guðmundsson átti stóran þátt í yfirburðum liðsins. Hann skoraði fimm mörk í síðari hálfleik. Gestirnir kláruðu verkefnið af festu og skoruðu fimm mörk á síðustu fimm mínútum leiksins. Þeir unnu að lokum með átta marka mun.

Lokatölur urðu 32:24 fyrir HK.

Andri Þór Helgason stóð sig frábærlega í horninu hjá gestunum og lauk leik með tíu mörk. Ágúst Guðmundsson var einnig sprækur í liði HK og skoraði átta mörk. Brynjar Hólm var helsti drifkraftur Þórs með tíu mörk í leiknum.

Eftir sigurinn í kvöld er HK komið í sjöunda sæti deildarinnar með sex stig. Á meðan er Þór áfram í ellefta sæti með fjögur stig.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Körfuboltinn í beinni opna
Engir atburðir skráðir enn
Haukar 30:26 Stjarnan opna
60. mín. Stjarnan tekur leikhlé 50 sekúndur eftir og úrslitin ráðin.

Leiklýsing

Þór 24:32 HK opna loka
60. mín. Jón Ólafur Þorsteinsson (Þór) á skot í slá
mbl.is
Fleira áhugavert
Innri endurskoðun átelur vinnubrögð 1.000 ljósmyndir teknar af sama jöklinum Staðan þung á Landspítalanum „Nú er komið að skuldadögum“
Fleira áhugavert
1.000 ljósmyndir teknar af sama jöklinum Miðstjórn ASÍ uggandi vegna Húsavíkur Þorgerður komst við í ræðustól Staðan þung á Landspítalanum