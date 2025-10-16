Stórsigur HK á Akureyri

HK vann öruggan 32:24-sigur á Þór í fallbaráttuslag í 7. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta í Höllinni á Akureyri í kvöld.
HK fór með sigrinum upp í áttunda sæti þar sem liðið er með sex stig en Þór er í 11. og næstneðsta sæti með fjögur stig.
Leikurinn var nokkuð jafn í upphafi en það var ekki fyrr en á 18. mínútu sem gestirnir komust í fjögurra marka forystu eftir mark frá Ágústi Guðmundssyni, staðan þá 10:6. HK hélt dampi og jók forskotið í sex mörk þegar Haukur Ingi Hauksson skoraði rétt áður en flautað var til hálfleiks.
Andri Þór Helgason stóð sig vel í liði HK í fyrri hálfleik en hann skoraði sex mörk fyrir gestina. Staðan var 17:11 í hálfleik.
Svipað var uppi á teningnum í síðari hálfleik. Þórsarar náðu að minnka muninn í fjögur mörk á 41. mínútu eftir mark frá Brynjari Hólm Grétarssyni, staðan þá 21:17. Brynjar var öflugasti leikmaður heimamanna og lauk leik með tíu mörk.
HK hélt þó áfram að stjórna leiknum og Ágúst Guðmundsson átti stóran þátt í yfirburðum liðsins. Hann skoraði fimm mörk í síðari hálfleik. Gestirnir kláruðu verkefnið af festu og skoruðu fimm mörk á síðustu fimm mínútum leiksins. Þeir unnu að lokum með átta marka mun.
Lokatölur urðu 32:24 fyrir HK.
