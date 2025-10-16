Þessir ungu halda þeim gömlu ungum

„Ég tek gríðarlega góða vörn út úr þessum leik, við spiluðum alveg svakalega góða vörn bæði í fyrri hálfleik og seinni hálfleik,“ sagði Halldór Jóhann Sigfússon, þjálfari HK, í samtali við mbl.is eftir glæsilegan 32:24-sigur á Þór í úrvalsdeild karla í handbolta á Akureyri í kvöld.
„Við vorum mjög agaðir sóknarlega og svo erum við góðir í að refsa þeim í raun og veru þegar við fáum tækifæri til þess.
Það kom smá kafli sérstaklega sóknarlega og varnarlega þarna í seinni hálfleik þar sem er kannski aðeins of mikið að leka miðað við hvernig gangurinn í leiknum var búinn að vera.
Við vorum svona að lenda aðeins í því að klikka á Patta, Patti gerði bara vel. Við vorum að fá færi en hann gerði vel í að verja,“ bætti Halldór Jóhann við og átti þar við Patrek Guðna Þorbergsson, markvörð Þórs.
Það sést langar leiðir að það er mikill andi í þessu liði, getur þú sagt okkur eitthvað um það?
„Það er bara mjög góður andi í liðinu, margir ungir og svo auðvitað eldri og þessir ungu halda þessum gömlu líka ungum. Þetta hefur bara verið svona frá því að ég kom, HK hefur verið svona stemningsdæmi og við höldum bara áfram.
Ég meina auðvitað er alltaf auðvelt að hafa gaman þegar menn vinna leiki og allt það. Ég held það nú sé nú bara hjá flestum liðum, ef menn vinna þá vilja menn fagna því og hafa kvöldið til að fagna. Svo er bara næsti leikur alltaf sá mikilvægasti,“ sagði hann að lokum.