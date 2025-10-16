Þökkuðu Frömurum fyrir gestrisnina

Óhætt er að segja að leikmenn og þjálfarateymi portúgalska stórliðsins Porto hafi verið ánægt með viðtökur og gestrisni Framara í tengslum við leik liðanna í riðlakeppni Evrópudeildarinnar í handknattleik karla í vikunni.
Porto handskrifaði þakkarkveðju á blað og límdi í búningsklefa sinn í Framhúsinu í Úlfarsárdal. Í kveðjunni stóð:
„Takk fyrir allt saman og gangi ykkur vel á tímabilinu. Hamingjuóskir frá F.C. Porto.“
Leiknum lauk með öruggum sigri Porto, 38:26, þar sem landsliðsmaðurinn Þorsteinn Leó Gunnarsson skoraði fjögur mörk fyrir portúgalska liðið.