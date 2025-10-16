Viktor fær Íslending til Færeyja

Handboltamaðurinn Benedikt Emil Aðalsteinsson er genginn til liðs við KÍF frá Kollafirði í Færeyjum frá Víkingi úr Reykjavík. KÍF er með íslenskan þjálfara, Viktor Lekve, sem tók við í sumar.
Benedikt Emil er tvítugur og hefur leikið með Víkingi undanfarin þrjú ár eftir að hafa alist upp hjá FH.
Hann samdi við KÍF á sama tíma og hinn 31 árs gamli Jens Paula Poulsen, sem er Færeyingur sem kom frá Team Klaksvík.
Koma þeir til með að styrkja liðið í bæði vörn og sókn að því er kemur fram í tilkynningu frá KÍF.