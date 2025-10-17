Auðvelt hjá Íslandsmeisturunum

Íslands- og bikarmeistarar Fram lentu ekki í neinum vandræðum með botnlið ÍR og unnu 37:33 þegar liðin áttust við í 7. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í Framhúsinu í Úlfarsárdal í kvöld.
Fram fór með sigrinum upp í áttunda sæti, þar sem liðið er nú með sex stig. ÍR er áfram á botninum með eitt stig.
Fljótt varð ljóst í hvað stefndi og voru Framarar tíu mörkum yfir, 20:10, að loknum fyrri hálfleik.
Síðari hálfleikur reyndist því nokkurs konar formsatriði þó heimamenn hafi gefið töluvert eftir undir lokin og nánast hætt að skora síðustu tíu mínúturnar.
Arnór Máni Daðason fór á kostum í marki Fram en hann varði 22 skot og var með 42 prósent markvörslu.
Markahæstur hjá Frömurum var Ívar Logi Styrmisson með átta mörk.
Ólafur Rafn Gíslason varði 11 skot í marki ÍR. Bernard Kristján Darkoh og Baldur Fritz Bjarnason voru markahæstir hjá liðinu með átta mörk hvor.