Auðvelt hjá Íslandsmeisturunum

Arnþór Sævarsson skýtur að marki ÍR í kvöld.
Íslands- og bikarmeistarar Fram lentu ekki í neinum vandræðum með botnlið ÍR og unnu 37:33 þegar liðin áttust við í 7. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í Framhúsinu í Úlfarsárdal í kvöld.

Fram fór með sigrinum upp í áttunda sæti, þar sem liðið er nú með sex stig. ÍR er áfram á botninum með eitt stig.

Fljótt varð ljóst í hvað stefndi og voru Framarar tíu mörkum yfir, 20:10, að loknum fyrri hálfleik.

Kjartan Þór Júlíusson reynir skot.
Síðari hálfleikur reyndist því nokkurs konar formsatriði þó heimamenn hafi gefið töluvert eftir undir lokin og nánast hætt að skora síðustu tíu mínúturnar.

Arnór Máni Daðason fór á kostum í marki Fram en hann varði 22 skot og var með 42 prósent markvörslu.

Markahæstur hjá Frömurum var Ívar Logi Styrmisson með átta mörk.

Ólafur Rafn Gíslason varði 11 skot í marki ÍR. Bernard Kristján Darkoh og Baldur Fritz Bjarnason voru markahæstir hjá liðinu með átta mörk hvor.

