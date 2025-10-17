Íþróttir | Handbolti | mbl | 17.10.2025 | 16:43

Enn bætist á meiðslalista Stjörnunnar

Hans Jörgen Ólafsson hefur leikið vel með Stjörnunni á tímabilinu.
Hans Jörgen Ólafsson hefur leikið vel með Stjörnunni á tímabilinu. mbl.is/Árni Sæberg

Handboltamaðurinn Hans Jörgen Ólafsson, leikmaður Stjörnunnar, er að glíma við meiðsli og lék af þeim sökum ekki með liðinu í tapi fyrir Haukum í 7. umferð úrvalsdeildarinnar í gærkvöldi.

Í samtali við Handkastið sagði Hrannar Guðmundsson, þjálfari Stjörnunnar, að Hans Jörgen væri meiddur á ökkla og verði frá næstu vikurnar.

Meiðslalistinn hjá Stjörnunni telur orðið ansi marga leikmenn en fyrir á honum eru þeir Adam Thorstensen markvörður, Egill Magnússon, Sveinn Andri Sveinsson, Jóhannes Björgvin, Rea Barnabás og Tandri Már Konráðsson, sem verður lengi frá eftir að hafa slitið hásin.

