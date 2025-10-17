Sautján valdir í leiki gegn Þjóðverjum

Karlalandslið Íslands í handknattleik mætir Þýskalandi í tveimur vináttulandsleikjum um mánaðamótin og Snorri Steinn Guðjónsson landsliðsþjálfari hefur valið sautján leikmenn fyrir verkefnið.
Liðið fer til Þýskalands 27. október og leikirnir fara fram 30. október í Nürnberg og 2. nóvember í München.
Markverðir:
Ágúst Elí Björgvinsson, Ribe-Esbjerg (52/3)
Björgvin Páll Gústavsson, Val (284/26)
Viktor Gísli Hallgrímsson, Barcelona (70/2)
Aðrir leikmenn:
Arnar Freyr Arnarsson, Melsungen (103/107)
Einar Þorsteinn Ólafsson, HSV Hamburg (23/7)
Elliði Snær Viðarsson, Gummersbach (60/130)
Elvar Örn Jónsson, Magdeburg (89/205)
Gísli Þorgeir Kristjánsson, Madgeburg (71/155)
Haukur Þrastarson, Rhein-Neckar Löwen (44/64)
Óðinn Þór Ríkharðsson, Kadetten Schaffhausen (54/162)
Ómar Ingi Magnússon, Magdeburg (90/325)
Orri Freyr Þorkelsson, Sporting (28/86)
Sigvaldi Björn Guðjónsson, Kolstad (85/230)
Stiven Tobar Valencia, Benfica (20/23)
Þorsteinn Leó Gunnarsson, Porto (17/34)
Viggó Kristjánsson, Erlangen (69/211)
Ýmir Örn Gíslason, Göppingen (104/47)