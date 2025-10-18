Aron: „Ég var kolgeðveikur í skapinu“

„Keppnisskapið kom mjög snemma í ljós,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.
Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.
Pálmar Sigurðsson, faðir Arons, þjálfaði hann í eitt ár í körfubolta en Pálmar var sjálfur afreksmaður í körfubolta lengi vel.
„Ég var kolgeðveikur í skapinu, framan af,“ sagði Aron.
„Það breyttist allt þegar pabbi ákvað að þjálfa mig í körfubolta. Hann þjálfaði mig í eitt ár og ég sé það eftir á að það var ákveðin uppeldisaðferð hjá honum,“ sagði Aron meðal annars.
Viðtalið við Aron í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.