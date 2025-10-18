Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.10.2025 | 15:35

FH-ingar grátt leiknir í Tyrklandi

Símon Michael Guðjónsson var markahæstur FH-inga í Tyrklandi í dag.
Símon Michael Guðjónsson var markahæstur FH-inga í Tyrklandi í dag. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Tyrkneska félagið Nilüfer lék FH-inga grátt þegar liðin mættust í Evrópubikar karla í handknattleik í Bursa í Tyrklandi í dag.

Nilüfer vann leikinn 31:23 en þetta var fyrri leikur liðanna í 2. umferð keppninnar og taldist vera heimaleikur FH-inga. Seinni leikur liðanna fer fram á morgun á sama stað og möguleikar FH-inga á að komast lengra í keppninni virðist vera frekar litlir.

Leikurinn var í jafnvægi fyrstu 20 mínúturnar en Tyrkirnir sigu fram úr á lokakafla fyrri hálfleiks og staðan var 16:11, þeim í hag, að honum loknum.

Nilüfer skoraði fyrstu fjögur mörk síðari hálfleiks, 20:11, og var síðan tíu mörkum yfir, 26:16, þegar tíu mínútur voru til leiksloka.

Símon Michael Guðjónsson var langatkvæðamestur FH-inga og skoraði 7 mörk. Bjarki Jóhannsson skoraði 3, Leonharð Þorgeir Harðarson 3, Jón Bjarni Ólafsson 2, Jakob Martin Ásgeirsson 2, Halldór Ingi Jónasson 1, Birgir Már Birgisson 1 og Brynjar Narfi Arndal 1.

Daníel Freyr Andrésson varði 8 skot í marki FH og Jón Þórarinn Þorsteinsson 2.

mbl.is
