Skoraði fimmtán mörk í sigri ÍBV í Mosfellsbæ

ÍBV vann góðan útisigur á Aftureldingu, 34:33, þegar liðin mættust í úrvalsdeild karla í handknattleik í Mosfellsbæ í dag.
Eyjamenn fóru með sigrinum upp í fimmta sæti deildarinnar með 8 stig en Afturelding er áfram í öðru sæti með 10 stig, tveimur stigum á eftir Haukum þegar sjö umferðir eru búnar.
Sveinn José Rivera kom ÍBV í 34:32 þegar hálf mínúta var eftir af leiknum. Árni Bragi Eyjólfsson minnkaði muninn fyrir Aftureldingu tíu sekúndum fyrir leikslok en það var of seint fyrir Mosfellinga.
ÍBV var yfir í hálfleik, 20:18, og náði nokkrum sinnum sex marka forystu í síðari hálfleik, staðan var 28:22 um miðjan hálfleikinn.
Elís Þór Aðalsteinsson skoraði hvorki fleiri né færri en 15 mörk fyrir Eyjamenn og Sveinn José Rivera skoraði átta.
Árni Bragi Eyjólfsson skoraði tíu mörk fyrir Aftureldingu og Stefán Magni Hjartarson 6.