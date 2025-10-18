Íþróttir | Handbolti | mbl | 18.10.2025 | 21:20

Stórleikur Viggós tryggði sigurinn

Viggó Kristjánsson átti stórleik með Erlangen í dag.
Viggó Kristjánsson átti stórleik með Erlangen í dag. Eyþór Árnason

Landsliðsmaðurinn Viggó Kristjánsson var aðalmaðurinn í sigri Erlangen gegn Wetlzar, 33:26, í efstu deild Þýskalands í handbolta í dag.

Erlangen er nú í 10. sæti deildarinnar eftir 9 leiki þar sem liðið hefur aðeins unnið þrjá.

Leikurinn var jafn til að byrja með en í hálfleik var Erlangen komið með sex marka forystu. Wetlzar náði að klóra aðeins í bakkann og um miðjan seinni hálfleikinn var aðeins þriggja marka munur, en þá gaf Erlangen í og leit aldrei til baka.

Viggó átti frábæran leik er hann skoraði 10 mörk í 13 skotum og var maður leiksins. Liðsfélagi hans Andri Már Rúnarsson átti einnig flottan leik er hann skoraði fimm mörk.

mbl.is
Fleira áhugavert
Sigurður Ingi býður sig ekki aftur fram „Þetta myndum við aldrei líða hér“ „Það er ekki útséð með framtíð PCC á Bakka“ Bruni á Matkránni í Hveragerði
Fleira áhugavert
Íslendingur tapaði yfir 50 milljónum í netsvikum Vörugjald af nýjum rafmagnsbílum fellt niður Lilja Rannveig nýr ritari Lögregla varar við aðstæðum á heiðinni