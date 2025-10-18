Stórleikur Viggós tryggði sigurinn

Landsliðsmaðurinn Viggó Kristjánsson var aðalmaðurinn í sigri Erlangen gegn Wetlzar, 33:26, í efstu deild Þýskalands í handbolta í dag.
Erlangen er nú í 10. sæti deildarinnar eftir 9 leiki þar sem liðið hefur aðeins unnið þrjá.
Leikurinn var jafn til að byrja með en í hálfleik var Erlangen komið með sex marka forystu. Wetlzar náði að klóra aðeins í bakkann og um miðjan seinni hálfleikinn var aðeins þriggja marka munur, en þá gaf Erlangen í og leit aldrei til baka.
Viggó átti frábæran leik er hann skoraði 10 mörk í 13 skotum og var maður leiksins. Liðsfélagi hans Andri Már Rúnarsson átti einnig flottan leik er hann skoraði fimm mörk.