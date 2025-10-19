FH nálægt en úr leik

FH er úr leik í Evrópubikarnum í handknattleik karla þrátt fyrir góðan 34:29-sigur á Nilufer í síðari leik liðanna í 2. umferð keppninnar í tyrknesku borginni Bursa í dag.
FH tapaði fyrri leiknum í gær með átta mörkum og einvíginu því samanlagt 60:57.
Hafnfirðingar voru greinilega áfjáðir í að bæta fyrir slæman leik í gær því þeir tóku nánast umsvifalaust stjórnina og komust mest níu mörkum, 18:9, í fyrri hálfleik.
Munurinn var sjö mörk, 19:12, í hálfleik. Í síðari hálfleik byrjaði FH á því að komast nokkrum sinnum átta mörkum yfir en heimamenn unnu sig í kjölfarið örlítið betur inn í leikinn.
Þegar um sex mínútu voru eftir var Nilufer búið að minnka muninn niður í aðeins fjögur mörk, 29:25, og því ljóst að erfitt yrði fyrir FH að jafna metin samanlagt.
FH reyndi það þó svo sannarlega, komst sex mörkum yfir í stöðunni 32:26 en vann að lokum fimm marka sigur.
Símon Michael Guðjónsson átti stórleik fyrir FH en hann var langmarkahæstur í leiknum með 11 mörk. Hinn 15 ára gamli Brynjar Narfi Arndal bætti við fjórum mörkum.
Jón Þórarinn Þorsteinsson varði tíu skot í marki FH.