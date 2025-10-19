Grátlegt tap í Portúgal

Íslenska landsliðið mátti þola grátlegt tap gegn Portúgal, 25:26, í undankeppni Evrópumóts kvenna í handbolta í dag.
Ísland er því enn stigalaust í sínum riðli þegar tveir leikir eru búnir.
Leikurinn fór hratt af stað og var leikurinn virkilega jafn til að byrja með en undir lok fyrri hálfleiks var Portúgal komið með fjögurra marka forystu. Íslenska liðið klóraði þó í bakkann og var aðeins eins marks munur í hálfleik.
Seinni hálfleikurinn spilaðist eins. Ísland elti allan leikinn og í hvert sinn sem tækifærið gafst til að komast yfir þá tókst Íslandi ekki að nýta sér það.
Þegar aðeins mínúta var eftir var staðan jöfn, 25:25, var Dana Björg Guðmundsdóttir í frábæru færi til að koma Íslandi yfir í fyrsta sinn í leiknum en setti boltann í slána og yfir markið.
Portúgal fór því í sókn og Rita Campos keyrði í gegnum vörn Íslands og fiskaði víti. Pátricia Rodrigues steig á vítalínuna og skoraði af öryggi og tryggði Portúgal sigurinn.
Elín Klara Þorkelsdóttir var markahæst í leiknum í dag en hún skoraði sjö mörk, og Sandra Erlingsdóttir og Thea Imani Sturludóttir skoruðu báðar fjögur.
Hafdís átti flottan leik í marki Íslands en hún varði 11 skot.
Grátlegt tap Íslands var því niðurstaðan og nú er leiðin á Evrópumótið í handbolta aðeins erfiðar
|Afturelding
|1:1
|Vestri
|Vestramenn á leið í skyndisókn sem Hrannar stöðvar.Hrannar Snær Magnússon (Afturelding) fær gult spjald
|Liverpool
|1:2
|Man. Utd
|+9. Manchester United vinnur frækin sigur á Anfield. Sanngjarnt? Ég er ekki viss en stigin 3 fara til Manchester United.Leik lokið