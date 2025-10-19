Íþróttir | Handbolti | mbl | 19.10.2025 | 13:07

Markahæstur í Norður-Makedóníu

Úlfar Páll Monsi Þórðarson í leik með Val á síðasta …
Úlfar Páll Monsi Þórðarson í leik með Val á síðasta tímabili. mbl.is/Karítas

Úlfar Páll Monsi Þórðarson heldur áfram að gera það gott í Norður-Makedóníu. Í gær var hann markahæstur í öruggum sigri Alkaloid á Tinex Skopje í efstu deild þar í landi.

Alkaloid er á toppi deildarinnar með 14 stig eftir átta leik en stórlið Vardar Skopje er í öðru sæti með jafnmörg stig og á leik til góða.

Úlfar Páll var markahæstur í leiknum með sjö mörk en liðsfélagi hans Nenad Kosteski skoraði jafnmörg mörk.

Hefur Úlfar Páll verið duglegur við markaskorun hjá Alkaloid frá því hann gekk til liðs við félagið frá Val í sumar.

