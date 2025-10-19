Nýbökuð móðir og greindist með krabbamein

Handknattleikskonan Fanney Þór Þórsdóttir leikmaður FH var aðeins 28 ára og nýbúin að eignast barn þegar hún greindist með krabbamein. Hún ræddi lífsreynsluna í hlaðvarpinu Klefanum sem Silja Úlfarsdóttir stýrir.
„Það er 29. mars sem greiningin mín kemur út sem krabbamein. Það er tengt meðgöngunni minni og verður til þess að þungunarhormónið býr til æxli sem dreifa sér og ég fékk í lunga og höfuð,“ sagði Fanney, sem hefur verið í lykilhlutverki hjá FH í áraraðir, í hlaðvarpinu.
Þvagprufa Fanneyjar sýndi að hún væri ólétt en það var ekki möguleiki. Þá vissu læknar að þeir væru að leita að krabbameini, þar sem jákvætt óléttupróf er eitt einkenna meinsins.
„Heimurinn hrundi bókstaflega. Það er brenglað að vera 28 ára, nýbúin að fæða barn og það er verið að leita að krabbameini,“ sagði hún. Hún hóf þegar í stað meðferð og fór svo í stóra lyfjameðferð 24. apríl 2023.
