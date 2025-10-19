Íþróttir | Handbolti | mbl | 19.10.2025 | 15:36

Ómar Ingi og Gísli bestir í sigri Magdeburg

Ómar Ingi átti frábæran leik gegn Leipzig í dag.
Ómar Ingi átti frábæran leik gegn Leipzig í dag. Ljósmynd/EHF

Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson fóru af kostum í stórsigri Magdeburg gegn Leipzig, 36:23, í efstu deild Þýskalands í handbolta í dag.

Magdeburg er nú í 6. sæti deildarinnar eftir sjö leiki þar sem liðið hefur unnið sex og gert eitt jafntefli.

Ómar Ingi var maður leiksins í dag en hann skoraði sjö mörk og gaf sjö stoðsendingar. Gísli Þorgeir var ekkert síðri þar sem hann skoraði sjö mörk og gaf eina stoðsendingu. 

Elvar Örn Jónsson var einnig í liði Magdeburg í dag og skoraði hann þrjú mörk í aðeins fjórum skotum.


