Ómar Ingi og Gísli bestir í sigri Magdeburg

Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson fóru af kostum í stórsigri Magdeburg gegn Leipzig, 36:23, í efstu deild Þýskalands í handbolta í dag.
Magdeburg er nú í 6. sæti deildarinnar eftir sjö leiki þar sem liðið hefur unnið sex og gert eitt jafntefli.
Ómar Ingi var maður leiksins í dag en hann skoraði sjö mörk og gaf sjö stoðsendingar. Gísli Þorgeir var ekkert síðri þar sem hann skoraði sjö mörk og gaf eina stoðsendingu.
Elvar Örn Jónsson var einnig í liði Magdeburg í dag og skoraði hann þrjú mörk í aðeins fjórum skotum.