Sextán manna hópur Íslands klár

Elín Klara Þorkelsdóttir er á sínum stða í liðinu.
Elín Klara Þorkelsdóttir er á sínum stða í liðinu. mbl.is/Birta Margrét

Ísland og Portúgal mætast í undankeppni EM kvenna í handbolta í Matosinhos í Portúgal klukkan 16.

Sextán manna hópur Íslands í leiknum er klár en alls voru nítján leikmenn valdir í verkefnið.

Birna Berg Haraldsdóttir, Harpa María Friðgeirsdóttir og Matthildur Lilja Jónsdóttir verða ekki með íslenska liðinu að þessu sinni, rétt eins og gegn Færeyjum fyrir helgi.

Lið Íslands í dag:

Markverðir:

Hafdís Renötudóttir, Valur (69/4)

Sara Sif Helgadóttir, Haukar (13/0)

Aðrir leikmenn:

Alfa Brá Hagalín Oddsdóttir, Fram (8/8)

Andrea Jacobsen, Blomberg-Lippe (65/114)

Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (11/24)

Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (64/88)

Elín Klara Þorkelsdóttir, Savehof (25/83)

Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (30/59)

Elísa Elíasdóttir, Valur (23/19)

Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (12/22)

Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (26/16)

Lovísa Thompson, Valur (29/66)

Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukar (2/0)

Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (37/151)

Sonja Lind Sigsteinsdóttir, Haukar (2/1)

Thea Imani Sturludóttir, Valur (90/193)

