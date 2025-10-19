Sextán manna hópur Íslands klár

Ísland og Portúgal mætast í undankeppni EM kvenna í handbolta í Matosinhos í Portúgal klukkan 16.
Sextán manna hópur Íslands í leiknum er klár en alls voru nítján leikmenn valdir í verkefnið.
Birna Berg Haraldsdóttir, Harpa María Friðgeirsdóttir og Matthildur Lilja Jónsdóttir verða ekki með íslenska liðinu að þessu sinni, rétt eins og gegn Færeyjum fyrir helgi.
Lið Íslands í dag:
Markverðir:
Hafdís Renötudóttir, Valur (69/4)
Sara Sif Helgadóttir, Haukar (13/0)
Aðrir leikmenn:
Alfa Brá Hagalín Oddsdóttir, Fram (8/8)
Andrea Jacobsen, Blomberg-Lippe (65/114)
Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (11/24)
Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (64/88)
Elín Klara Þorkelsdóttir, Savehof (25/83)
Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (30/59)
Elísa Elíasdóttir, Valur (23/19)
Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (12/22)
Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (26/16)
Lovísa Thompson, Valur (29/66)
Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukar (2/0)
Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (37/151)
Sonja Lind Sigsteinsdóttir, Haukar (2/1)
Thea Imani Sturludóttir, Valur (90/193)