Eiginkona Alfreðs tók Aron undir sinn verndarvæng

„Ég sá það kannski frekar eftir á, hversu gríðarlega erfitt fyrsta árið var,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.
Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.
Aron var einungis 19 ára gamall þegar hann gekk til liðs við þýska stórliðið Kiel en Alfreð Gíslason var þá þjálfari liðsins.
„Konan hans Alfreðs, hún Kara, var æðisleg við mig og tók mig undir sinn verndarvæng,“ sagði Aron.
„Auðvitað hjálpaði Alfreð mér líka en á sama tíma fékk maður færri sénsa en aðrir en það gerði mér gott,“ sagði Aron meðal annars.
