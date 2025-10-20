Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.10.2025 | 11:09

Einn sá efnilegasti áfram í Breiðholtinu

Jökull Blöndal Björnsson.
Jökull Blöndal Björnsson. mbl.is/Eyþór Árnason

Jökull Blöndal Björnsson hefur framlengt samning sinn við handknattleiksdeild ÍR til næstu þriggja ára.

Þetta tilkynnti félagið á samfélagsmiðlum sínum en Jökull, sem er fæddur árið 2007, er uppalinn hjá félaginu. 

Hann hefur skorað 36 mörk í fyrstu sjö leikjum ÍR á tímabilinu en liðið hefur ekki farið vel af stað á leiktíðinni og er í neðsta sæti deildarinnar með eitt stig.

„Við ÍR-ingar erum glaðir með framlengingu Jökuls og hlökkum til að fylgjast með honum taka næstu skref á sínum ferli í Skógarselinu,“ segir meðal annars í tilkynningu ÍR-inga.

mbl.is
