Framarar styrkja sig

Viktor Sigurðsson handknattleiksmaður er genginn til liðs við Fram frá Val, en þetta kemur fram á facebook síðu handknattleiksdeildar Fram.
Viktor sem er uppalinn í ÍR, leikur yfirleitt annaðhvort í stöðu leikstjórnanda eða í vinstri skyttu og var meðal annars í Evrópumeistaraliði Vals í maí 2024.
Í Fram hittir Viktor fyrir bróður sinn, Theodór Sigurðsson hornamann, sem og frænda sinn, stórskyttuna Rúnar Kárason, en Viktor og Rúnar eru systkinabörn.
Í tilkynningu Fram segir: „Viktor kemur úr mikilli Fram-fjölskyldu, afi hans Rúnar Guðmannsson spilaði einnig handbolta með Fram, sem og faðir hans Sigurður Rúnarsson.“
„Við erum spenntir fyrir því að fá Viktor til liðs við Fram. Við höfum mikla trú á honum sem leikmanni og að hann passi vel inn í öflugan leikmannahóp félagsins,“ var haft eftir Einari Jónssyni þjálfara Fram í tilkynningunni.