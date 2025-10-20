Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.10.2025 | 14:34

Framarinn missir af Evrópuleiknum

Þorsteinn Gauti Hjálmarsson meiddist gegn ÍR á föstudaginn.
Þorsteinn Gauti Hjálmarsson meiddist gegn ÍR á föstudaginn. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Þorsteinn Gauti Hjálmarsson verður fjarri góðu gamni hjá Frömurum á morgun þegar liðið tekur á móti Elverum í D-riðli Evrópudeildarinnar í handbolta í Framhúsi í Úlfarsárdal.

Það er Handkastið.net sem greinir frá þessu en Þorsteinn Gauti, sem er þrítugur, meiddist í leik Fram og ÍR í Úlfarsárdalnum á föstudaginn síðasta.

Þorsteinn Gauti meiddist eftir samstuð við Dag Fannar Möller en í frétt Handkastsins kemur meðal annars fram að Dagur Fannar ætti að ná leiknum gegn Elverum á morgun.

Framarar eru án stiga í neðsta sæti riðilsins, líkt og Elverum, eftir fyrstu umferðina þar sem Framarar töpuðu fyrir Porto í Úlfarsárdalnum, 38:26.

