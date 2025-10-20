Guðjón nær í einn þann efnilegasta

Guðjón Valur Sigurðsson þjálfari Gummersbach hefur tryggt sér einn efnilegasta handboltamann heims fyrir næsta keppnistímabil í þýska handboltanum.
Nikola Roganovic, 19 ára leikmaður Eskilstuna Guif og sænska landsliðsins, hefur samið við Gummersbach um að leika með liðinu frá og með næsta sumri.
Roganovic leikur sem skytta vinstra megin en hann hefur vakið mikla athygli og verið einn albesti leikmaður sænsku úrvalsdeildarinnar undanfarið ár. Hann var í fyrsta skipti valinn í A-landsliðið snemma á þessu ári.