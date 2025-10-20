Kæra hefði að öllum líkindum ekki borið árangur

Framkvæmdastjóri HSÍ Róbert Geir Gíslason segist hafa íhugað að kæra framkvæmd leiks Portúgal og Íslands vegna marks sem kvennalandsliðið skoraði á síðustu sekúndum fyrri hálfleiks viðureignarinnar í undankeppni EM í gær.
Markið var ekki dæmt gilt vegna þess að leiktíminn var sagður hafa verið úti. Í samtali við vefsíðuna handbolti.is segir hann:
„Ég fór strax í að kanna þetta mál í gær en því miður voru allar líkur á að við myndum ekki hafa erindi sem erfiði. Ég hefði glaður tekið slaginn við EHF ef einhver von hefði verið fyrir okkur um að fá markið dæmt gilt,“ sagði Róbert Geir Gíslason framkvæmdastjóri HSÍ.
Íslenska landsliðið mátti þola grátlegt tap gegn Portúgal, 26:25, í undankeppni Evrópumóts kvenna í handbolta í gær og er enn stigalaust í sínum riðli þegar tveir leikir eru búnir.
Leikklukkan gaf merki með flauti um að leiktímanum væri lokið þegar markið var skorað. Þeim sem voru í keppnishöllinni og einnig þeim sem fylgdust með í sjónvarpinu virtist sem leiktíminn hafi ekki verið úti þegar skorað var. Kæra hefði þurft framkvæmd leiksins innan við klukkustund eftir að honum lauk.
Allar líkur eru á því að ef hægt hefði verið að sanna að gilt mark hafi verið um að ræða hefði niðurstaða EHF, Evrópska handknattleikssambandsins verið sú að dómarar leiksins hafi gert mistök. Mistök dómara verða ekki afturkölluð eins og mörg dæmi eru um enda eru þau talin vera hluti af leiknum.