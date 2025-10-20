Myndskeið: Ótrúlegt mark unglingsins í Tyrklandi

Brynjar Narfi Arndal skoraði magnað mark fyrir FH þegar liðið mætti Nilufer í síðari leik liðanna í 2. umferð Evrópubikarsins í handbolta í Tyrklandi í gær.
Leiknum lauk með fimm marka sigri FH, 34:29, en Brynjar Narfi, sem er einungis 15 ára gamall, skoraði fjögur mörk í leiknum.
Markið sem stóð upp úr kom hins vegar beint úr aukakasti eftir að flautað hafði verið til hálfleiks en sigur FH-inga dugði skammt þar sem liðið tapaði fyrri leiknum 31:23 og er því úr leik í keppninni í ár.
