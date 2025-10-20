Íþróttir | Handbolti | mbl | 20.10.2025 | 11:59

Myndskeið: Ótrúlegt mark unglingsins í Tyrklandi

FH-ingar eru úr leik í Evrópubikarnum.
FH-ingar eru úr leik í Evrópubikarnum. mbl.is/Karítas

Brynjar Narfi Arndal skoraði magnað mark fyrir FH þegar liðið mætti Nilufer í síðari leik liðanna í 2. umferð Evrópubikarsins í handbolta í Tyrklandi í gær.

Leiknum lauk með fimm marka sigri FH, 34:29, en Brynjar Narfi, sem er einungis 15 ára gamall, skoraði fjögur mörk í leiknum.

FH nálægt en úr leik
Frétt af mbl.is

FH nálægt en úr leik

Markið sem stóð upp úr kom hins vegar beint úr aukakasti eftir að flautað hafði verið til hálfleiks en sigur FH-inga dugði skammt þar sem liðið tapaði fyrri leiknum 31:23 og er því úr leik í keppninni í ár.

Myndband af mögnuðu marki Brynjars Narfa má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

mbl.is
Fleira áhugavert
Líkamsárásum meðal ungra drengja hefur fjölgað Tvennt flutt með þyrlu á sjúkrahús Eyjólfur fellur frá fyrirhuguðum áformum Engar alvarlegar rekstrartruflanir hér á landi
Fleira áhugavert
„Getur farið að draga til tíðinda hvenær sem er“ Líkamsárásum meðal ungra drengja hefur fjölgað Vetrarástand á fjallvegum víða um land næstu daga „Hækkun lægstu launa dregið saman bil milli hópa“