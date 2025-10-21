Efnilegur leikmaður áfram í Breiðholti

Handboltamaðurinn efnilegi Bernard Kristján Owusu Darkoh hefur skrifað undir nýjan samning við uppeldisfélag sitt ÍR. Nýi samningurinn gildir til sumarsins 2028.
Bernard Kristján er aðeins 18 ára gamall og er örvhent skytta.
Hann hefur þrátt fyrir ungan aldur verið í lykilhlutverki hjá liðinu undanfarin tvö tímabil og skoraði til að mynda 138 mörk í 22 leikjum fyrir ÍR í úrvalsdeildinni á síðasta tímabili.
Bernard Kristján er þá búinn að skora 38 mörk í sjö leikjum í deildinni á yfirstandandi tímabili, en ÍR vermir botnsætið með aðeins eitt stig.
„Við ÍR-ingar erum himinlifandi með framlengingu Bernards sem er mikilvægur liður í okkar áframhaldandi uppbyggingu. Það verður spennandi að fylgjast með Bernardi á heimaslóðum næstu árin!“ sagði í tilkynningu frá handknattleiksdeild ÍR.