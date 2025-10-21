Íþróttir | Handbolti | mbl | 21.10.2025 | 13:01

Gísli meiddist á hné

Gísli Þorgeir Kristjánsson í leik með Magdeburg.
Gísli Þorgeir Kristjánsson í leik með Magdeburg. Ljósmynd/EHF

Gísli Þorgeir Kristjánsson fór meiddur af velli í leik með Magdeburg um liðna helgi eftir að hafa fengið högg á hnéð.

Gísli Þorgeir hafði spilað einkar vel í stórsigri á Leipzig, 36:23, í þýsku 1. deildinni á sunnudag en fékk þungt högg þegar um tíu mínútur lifðu leiks.

Í samtali við þýsku streymisveituna Dyn sagðist Gísli Þorgeir sjálfur ekki hafa áhyggjur af því að um alvarleg meiðsli væri að ræða.

Magdeburg á bikarleik gegn Dessau-Roslauer strax í kvöld og svo leik gegn Eurofarm Pelister í Meistaradeild Evrópu á fimmtudagskvöld og liggur ekki fyrir að svo stöddu hvort hann geti tekið þátt í þeim leikjum.

