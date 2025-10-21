Íþróttir | Handbolti | mbl | 21.10.2025 | 18:31

Íslendingar í stuði í Evrópudeildinni

Birgir Steinn Jónsson spilaði vel.
Nokkrir íslenskir handknattleiksmenn spiluðu vel fyrir lið sín í Evrópudeildinni í kvöld en margir leikir í 2. umferðinni eru á dagskrá í dag og í kvöld.

Birgir Steinn Jónsson skoraði sex mörk fyrir Sävehof frá Svíþjóð sem gerði jafntefli við danska liðið Fredericia á heimavelli, 29:29.

Óðinn Þór Ríkharðsson skoraði einnig sex mörk er hann og liðsfélagar hans í Kadetten frá Sviss máttu þola tap gegn Partizan Belgrad á útivelli, 29:26.

Kristján Örn Kristjánsson skoraði fimm mörk fyrir Skanderborg frá Danmörku er liðið sigraði Slovan, 34:30, á heimavelli.

Einar Bragi Aðalsteinsson gerði eitt mark fyrir sænska liðið Kristianstad í jafntefli við Sesvete á útivelli, 32:32.

Þá vann Hannover-Burgdorf 40:28-heimasigur á Presov. Heiðmar Felixson er aðstoðarþjálfari Hannover-Burgdorf.

