Íslendingar í stuði í Evrópudeildinni

Nokkrir íslenskir handknattleiksmenn spiluðu vel fyrir lið sín í Evrópudeildinni í kvöld en margir leikir í 2. umferðinni eru á dagskrá í dag og í kvöld.
Birgir Steinn Jónsson skoraði sex mörk fyrir Sävehof frá Svíþjóð sem gerði jafntefli við danska liðið Fredericia á heimavelli, 29:29.
Óðinn Þór Ríkharðsson skoraði einnig sex mörk er hann og liðsfélagar hans í Kadetten frá Sviss máttu þola tap gegn Partizan Belgrad á útivelli, 29:26.
Kristján Örn Kristjánsson skoraði fimm mörk fyrir Skanderborg frá Danmörku er liðið sigraði Slovan, 34:30, á heimavelli.
Einar Bragi Aðalsteinsson gerði eitt mark fyrir sænska liðið Kristianstad í jafntefli við Sesvete á útivelli, 32:32.
Þá vann Hannover-Burgdorf 40:28-heimasigur á Presov. Heiðmar Felixson er aðstoðarþjálfari Hannover-Burgdorf.