Norska liðið sterkara en Fram í seinni

Fram og Elverum frá Noregi áttust við í 2. umferð D-riðils í Evrópudeildinni í handbolta í kvöld og lauk leiknum með sigri Elverum 35:28. Eftir leikinn er Elverum með 2 stig í Evrópudeildinni en Fram er án stiga.
Fram byrjaði leikinn illa og komst Elverum fljótlega í bílstjórasætið í leiknum. Náðu gestirnir að byggja upp mest 4 marka forskot í stöðunni 10:6. Fram náði að saxa hægt og rólega á forskot Elverum. Breki Hrafn Árnason átti stórgóða innkomu í markið hjá Fram og varði hann 8 skot á stuttum tíma.
Fram tókst að jafna leikinn í stöðunni 14:14 og komst síðan yfir í stöðunni 17:16. Elverum náði aftur forystunni í stöðunni 18:17 en Fram náði að skora jöfnunarmark fyrri hálfleiks á lokasekúndunni með svakalegri neglu frá Rúnari Kárasyni og staðan í hálfleik var jöfn, 19:19.
Leikmenn Elverum komu ferskari inn í seinni hálfleikinn. Tókst þeim fljótlega að ná undirtökunum í leiknum og byggðu hægt og rólega upp gott forskot sem varð 4 mörk þegar seinni hálfleikur var um það bil hálfnaður í stöðunni 28:24 fyrir Elverum.
Það mátti skynja þreytu í liði Fram sem vissulega án nokkurra lykilleikmanna eins og Magnús Öder, Danjál Ragnarsson og Þorsteins Gauta. Viktor Sigurðsson var síðan ekki kominn með leikheimild. Munar þar um minna og sást það glögglega þegar líða tók á seinni hálfleikinn að menn virtust ekki hafa orku til að framkvæma aðgerðir sínar og skapaði það hálfgert aðgerðarleysi í sókninni.
Ljósi punkturinn í liði Fram í seinni hálfleik var Breki Hrafn Árnason sem virtist hafa það sem sitt aðal áhugamál að verja dauðafæri frá andstæðingum sínum því hann varði hvert slíkt á fætur öðru í bland við venjuleg færi sem hann varði líka.
Þegar um 5 mínútur voru eftir af leiknum voru Framarar búnir að gefast upp og komst Elverum 7 mörkum yfir í stöðunni 34:27. Fór svo að Elverum vann að lokum 6 marka sigur og sótti sín fyrstu stig í Evrópudeildinni en Fram er enn án stiga.
Rúnar Kárason skoraði 7 mörk fyrir Fram og varði Breki Hrafn Árnason 15 skot. Péter Lukács skoraði 12 mörk, þar af 4 úr vítum fyrir Elverum og varði Rickard Frisk 13 skot.