Þeir hafa séð nóg af ám og fjöllum

„Góður leikur. Fram spilar vel, sérstaklega í fyrri hálfleik og við áttum bara erfitt uppdráttar,“ sagði Íslendingurinn í liði Elverum, Tryggvi Þórisson, eftir 6 marka sigur Elverum á Fram í Evrópudeildinni í handbolta í kvöld. Tryggvi hélt síðan áfram að segja okkur frá sigrinum út frá sínu sjónarhorni:
„Í seinni hálfleik náum við meiri tökum á varnarleiknum ásamt því að hlaupa meira og setja meiri hraða í leikinn. Fram náði að hægja mikið á leiknum í fyrri hálfleik. Þá fóru mörkin að koma í meiri mæli hjá okkur og við sigum hægt og rólega fram úr þeim.“
Eitthvað sem kemur þér á óvart í leik Fram í ljósi þess að leikurinn var í járnum fyrstu 40 mínútur leiksins og hversu lengi Elverum var að vinna leikinn?
„Nei kom okkur svo sem ekkert á óvart. Fram er með gott lið og mikil seigla í þeim. Við ræddum það fyrir leik að við þyrftum að vera með stjórn á leiknum og á fullu allar 60 mínúturnar. Við vissum alveg að þetta væri ekki leikur sem við myndum vinna á fyrsta korterinu. En það var gaman að sjá hversu öflugir þeir voru í leiknum.“
Hvernig er það fyrir þig sem Íslending að koma hingað til Íslands og spila á móti íslensku liði verandi í erlenda liðinu?
„Það er sérstök tilfinning. Þetta er bara í annað skiptið sem ég spila hérna heima eftir að ég fór erlendis. Þú nærð að hitta fjölskylduna og þú veist að allt þitt fólk er að koma og horfa á leikinn. Það er öðruvísi tilfinning. Líka gaman að koma og hitta stráka sem maður hefur spilað á móti áður.“
Nú á Fram eftir að koma til Noregs og mæta ykkur á þínum heimavelli. Liggur þá ekki beinast við að þú bjóðir þeim í útsýnisferð um þinn heimabæ?
„Ég veit nú ekki alveg hvort ég geri það,“ sagði Tryggvi hlæjandi og hélt svo áfram: „Elverum er bara lítill smábær rétt norðan við Osló. Ég gæti kannski sýnt þeim fjöllin sem eru beint fyrir aftan húsið mitt og síðan er ekkert meira en áin sem ég gæti sýnt þeim en þeir hafa líklega séð alveg nóg af ám og fjöllum hérna heima á Íslandi,“ sagði Tryggvi brosandi.
En að öllu gamni slepptu, telur þú að Elverum þurfi að gera eitthvað betur í leiknum úti í Noregi til að ná fram sigri þar líka?
„Við þurfum bara að spila líkt og við gerðum í seinni hálfleik, nema bara í 60 mínútur. Vera á fullum krafti allan leikinn og ekki gefa þeim neina smugu. Ef við veitum þeim smá glufu þá nýta þeir hana,“ sagði Tryggvi í samtali við mbl.is.