Vorum í hörkuleik í 45 mínútur

„Já, breiddin og meiri gæði hjá Elverum myndi ég segja. Það er ekki hægt að segja annað,“ sagði Einar Jónsson þjálfari Fram eftir 6 marka tap í Evrópudeildinni í handbolta gegn norska liðinu Elverum í kvöld þegar hann var spurður hvað hafi valdið því að norska liðið vann. Einar hélt síðan áfram:
„Við vorum í hörkuleik samt í 45 mínútur. Munurinn var bara 1-2 mörk þegar það var korter eftir. Þetta er atvinnumannalið sem er á allt öðrum mælikvarða þannig að heilt yfir er ég ánægður með strákana mína sem börðust allan leikinn.
Við vorum vissulega í vandræðum með ýmislegt í kvöld en líka fullt af hlutum sem við gerðum mjög vel. En til að súmmera þetta upp þá var bara flott frammistaða á köflum og frábær umgjörð hjá öllu þessu frábæra fólki hérna sem stendur að þessum klúbbi sem við erum í.“
Elverum er vissulega atvinnumannalið en þegar við ræðum um gæði þá er jafnt í hálfleik og Fram náði forskoti í fyrri hálfleik eftir að hafa verið 4 mörkum undir.
„Við erum vissulega með lykilmenn á meiðslalistanum og Elverum með meiri breidd og í því ljósi eru þetta kannski bara mjög fín úrslit þar sem þeir áttu fyrir fram að fara létt með okkur ef þetta er metið út frá pappírunum.
Þannig ég er bara ánægður með frammistöðuna hjá okkur. Auðvitað vill maður alltaf vinna leiki en á sama tíma þarf maður líka að vera auðmjúkur og raunsær.
En ef við drögum þetta saman þá er það alveg rétt hjá okkur að okkur skorti breidd í kvöld á meðan þeir höfðu úr nægu að moða. Það voru mun færri að draga vagninn hjá okkur ef svo má segja. Liðið er mjög óreynt og við erum í þeirri stöðu að Ívar var að leysa miðjumannsstöðuna bæði kvöld og síðan á móti Porto um daginn. Hann er búinn að vera alveg stórkostlegur. Hann var bara orðinn bensínlaus síðustu 10 mínúturnar og ég ljái honum það ekki.“
En ef við dýpkum okkur aðeins í leikgreiningunni af því mér finnst ekki vera það mikill munur á liðunum í kvöld.
„Ég er alveg sammála þér að við áttum í fullu tré við Elverum í 45-50 mínútur. Ekki misskilja mig. En ef við horfumst í augu við stöðu þessara beggja liða í handboltaheiminum, án þess að ég ætli að vera lítill í mér, þá er Elverum stærri klúbbur í handboltaheiminum.
Í ljósi þess er ég gríðarlega stoltur af mínu liði og þeirri frammistöðu sem þeir sýndu hér í kvöld á sama tíma og Magnús Öder, Marel Baldvins og Þorsteinn Gauti eru allir utan hóps. Í ljósi þess eru þetta frábær úrslit og guð má vita hvernig þetta hefði verið ef við hefðum verið með okkar reynslumesta og sterkasta hóp í kvöld.
En við verðum bensínlausir í lokin og erum þá í vandræðum varnarlega. Á meðan við vorum orkumiklir og gátum spilað þétta vörn þá var þetta bara hörkuleikur.
Síðan þegar við neyðumst til að rótera þá eru yngri, reynsluminni leikmenn sem eru ekki komnir á sama getustig og aðrir, eðli málsins samkvæmt, og þá fer þetta frá okkur sem er eðlilegt. Það hefði allt þurft að ganga upp til að ná úrslitum í kvöld og þegar leikmenn þreytast eins og sást í kvöld þá fara dauðafæri forgörðum eins og gerðist svolítið hér í lok seinni hálfleiks.“
Næsti leikur ykkar er á móti HK sem er búið að vera á miklu skriði. Hvað þarf til að vinna þá?
„Við þurfum að minnsta kosti jafn góða frammistöðu og í leiknum í kvöld,“ sagði Einar í samtali við mbl.is.