mbl | 22.10.2025 | 23:15

Gerði grín að krabbameininu

Camilla Herrem missti hárið í lyfjameðferðinni.
Camilla Herrem missti hárið í lyfjameðferðinni. Ljósmynd/AFP/Sola

Hin 39 ára gamla Camilla Herrem er byrjuð að leika handbolta á ný þrátt fyrir að hafa gengið í gegnum lyfjameðferð vegna brjóstakrabbameins. Hún leikur í dag fyrir Sola í efstu deild Noregs.

Var Herrem, sem vann fjölmörg stórmót undir stjórn Þóris Hergeirssonar með norska landsliðinu, heiðruð fyrir útileik gegn Gjerpen um helgina fyrir baráttu sína við krabbameinið.

VG í Noregi greinir frá því að vallarþulur Gjerpen hafi komið með ansi ósmekklegan „brandara“ á meðan Herrem var heiðruð með blómvendi en á meðal þess sem hann sagði var „og hún þarf ekki einu sinni hárblásara fyrir hárið.“

Gjerpen hefur beðist afsökunar á atvikinu og Steffen Stegavik, þjálfari Sola og kærasti Herrem, segir málinu nú lokið.

„Þetta var óheppilegt. Þau báðust afsökunar og málinu er lokið. Þau brugðust rétt við,“ sagði hann við TV2.

mbl.is
