Íþróttir | Handbolti | mbl | 22.10.2025 | 8:38

„Getum ekki verið í þessum einhæfa sóknarleik“

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

Myndskeið: Magnað mark Eyjamanna

Myndskeið: Magnað mark Eyjamanna

» Fleiri tengdar fréttir

Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum spurði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon hvaða lærdóm Arnar Pétursson þjálfari kvennalandsliðsins gæti dregið af töpum fyrir Færeyjum og Portúgal í nýafstöðnum landsleikjaglugga.

„Lærdómurinn er náttúrlega sá að við getum ekki verið í þessum einhæfa sóknarleik. Við þurfum að bæta við fleiri vopnum í sóknarleikinn okkar. Strax eftir leik horfir á hann á færanýtinguna í þessum Portúgals leik sem kostar okkur sigurinn,“ sagði Einar Ingi Hrafnsson.

Einar Ingi og Vignir Stefánsson höfðu þá tillögur um hvernig mætti bæta varnarleikinn.

Umræðuna um kvennalandsliðið má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

Tengdar fréttir

Handboltahöllin

Myndskeið: Magnað mark Eyjamanna

Myndskeið: Magnað mark Eyjamanna

» Fleiri tengdar fréttir
mbl.is
Fleira áhugavert
Víkingur hlýtur verðlaun Norðurlandaráðs Annað alvarlega slasað eftir bílveltu Íslandsbanki gerir einnig hlé á veitingu hluta verðtryggðra lána Vilja aðgerðir strax: Ráðherra veitir ekki fund
Fleira áhugavert
Fyrir löngu kominn tími á eldgos í Kötlu Rannsakar gosmynstur Strokks Hefur veruleg áhrif á greiðslumat Fyrsta hálkan á höfuðborgarsvæðinu