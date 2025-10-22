Í Handboltahöllinni á Handboltapassanum spurði þáttastjórnandinn Hörður Magnússon hvaða lærdóm Arnar Pétursson þjálfari kvennalandsliðsins gæti dregið af töpum fyrir Færeyjum og Portúgal í nýafstöðnum landsleikjaglugga.
„Lærdómurinn er náttúrlega sá að við getum ekki verið í þessum einhæfa sóknarleik. Við þurfum að bæta við fleiri vopnum í sóknarleikinn okkar. Strax eftir leik horfir á hann á færanýtinguna í þessum Portúgals leik sem kostar okkur sigurinn,“ sagði Einar Ingi Hrafnsson.
Einar Ingi og Vignir Stefánsson höfðu þá tillögur um hvernig mætti bæta varnarleikinn.
