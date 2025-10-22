Íþróttir | Handbolti | mbl | 22.10.2025 | 10:47

„Hann var algjörlega stórkostlegur“

„Það molnaði hægt og rólega undan Valsmönnum,“ sagði Vignir Stefánsson í Handboltahöllinni á Handboltapassanum er rætt var um leik KA og Vals í úrvalsdeild karla í síðustu viku.

Leiknum lauk með sigri KA, 33:28.

„Þessi maður, Giorgi, var hreint út sagt stórkostlegur. Þeir voru bæði í vandræðum með hann og með harðan leik KA-manna,“ bætti Vignir við.

Átti hann þar við hægri skyttuna Giorgi Dikhaminjia sem skoraði tólf mörk í leiknum.

„Hann var algjörlega stórkostlegur í þessum leik og KA-menn eru öflugir einhvern veginn, komnir með fjóra sigra í röð. Þeir eru með yfirlýsingu inn í deildina um að það þarf að taka þá mjög alvarlega,“ sagði Einar Ingi Hrafnsson.

Umræðuna um leik KA og Vals má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.

