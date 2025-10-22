„Það molnaði hægt og rólega undan Valsmönnum,“ sagði Vignir Stefánsson í Handboltahöllinni á Handboltapassanum er rætt var um leik KA og Vals í úrvalsdeild karla í síðustu viku.
Leiknum lauk með sigri KA, 33:28.
„Þessi maður, Giorgi, var hreint út sagt stórkostlegur. Þeir voru bæði í vandræðum með hann og með harðan leik KA-manna,“ bætti Vignir við.
Átti hann þar við hægri skyttuna Giorgi Dikhaminjia sem skoraði tólf mörk í leiknum.
„Hann var algjörlega stórkostlegur í þessum leik og KA-menn eru öflugir einhvern veginn, komnir með fjóra sigra í röð. Þeir eru með yfirlýsingu inn í deildina um að það þarf að taka þá mjög alvarlega,“ sagði Einar Ingi Hrafnsson.
Umræðuna um leik KA og Vals má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.