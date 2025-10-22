Reynir glímir við hjartavandamál

Handknattleiksmaðurinn Reynir Þór Stefánsson hefur ekkert spilað með þýska liðinu Melsungen en hann gekk í raðir þess frá Fram fyrir tímabilið.
Þýski miðillinn Bild greinir frá að Reynir hafi verið greindur með gollurhússbólgu megi því hvorki æfa né keppa.
Hann hefur til þessa æft á þrekhjóli og er undir eftirliti hjartalæknis. Hann fer væntanlega í frekari skoðun í desember og standa vonir til þess að hann geti snúið aftur til keppni í kjölfarið.
Reynir átti stóran þátt í að Fram varð bæði Íslands- og bikarmeistari á síðustu leiktíð.