Ágúst: „ÍR er stórhættulegt lið“

Valur sigraði ÍR 36:35 í 8. umferð úrvalsdeildar handbolta karla í kvöld. Ágúst Þór Jóhannsson þjálfari Vals var sáttur með stigin tvö.
Ágúst. Þetta var kaflaskiptur leikur í kvöld.
„Já, ég var mjög ánægður með fyrri hálfleikinn, mér fannst við bara góðir. Við vissum að ÍR-ingarnir spila á mjög háu tempói, þeir voru frábærir í dag. Við vorum mun sterkari samt í fyrri hálfleik og vorum 8 mörkum yfir í hálfleik og hefðum þess vegna getað verið meira yfir.
Síðan koma þeir með svakalegt áhlaup í seinni hálfleiknum og voru auðvitað hársbreidd frá því að taka stig, þannig að ég þakka fyrir stigin tvö. Frammistaða okkar í fyrri hálfleik var frábær, en við vorum sjálfum okkur verstir í seinni hálfleik, við gerðum allt of mikið af tæknifælum og töpuðum einhverjum 10 boltum og fórum illa með marktækifærin.“
Var værukærð í þínu liði eftir að hafa náð góðu forskoti?
„Já, það var allavega útlit fyrir það að menn yrðu kærulausir. Ég var að reyna að brýna fyrir mínum mönnum í hálfleik að halda áfram á fullu gasi, því ÍR er stórhættulegt lið og kannski það lið að mínu mati sem er með færri stig en þeir ættu að vera með, miðað við mannskap. Mér finnst þeir góðir og vel þjálfaðir. En við kláruðum þetta og það var aðalatriðið.
Magnús Óli átti frábæran leik í kvöld og var óstöðvandi.
„Maggi er búinn að vera góður að undanförnu. Hann hefur náð að æfa vel og formið hjá honum er jafnt og þétt að verða betra. Daníell Montoro var líka mjög öflugur hjá okkur í hægra horninu og Bjöggi var góður stóran hluta leiksins í markinu. Það var svakalegt tempó í leiknum og gott að vinna.“
Viktor Sigurðsson er farinn í Fram. Eruð þið að leita að leikmanni eða leikmönnum í hans stað?
„Nei, við erum ekki að því. Við erum að fá leikmenn eins og Bjarna í Selvindi fljótlega inn og svo er Róbert Aron Hostert líka fyrir utan hópinn. Þeir koma í rólegheitum inn og við erum með mikið af ungum strákum sem eru líka hérna. Við erum að reyna að nota þá í bland við þessa eldri og reyndari.“
Þið eruð komnir með 10 stig og eruð í toppbaráttunni. Þið viljið líklega halda ykkur þar?
„Valur vill auðvitað alltaf vera í toppbaráttu. Deildin er mjög jöfn. Við erum kannski aðeins að breyta um strúktúr hjá okkur, við erum að nota meira af ungum strákum. Við vissum alveg að kannski færi þetta tímabil rólega af stað hjá okkur.
Við erum ennþá að finna taktinn. En við höfum verið að ná í stig og ég hef verið ánægður með stigasöfnunina og spilamennskuna á stórum köflum. Við verðum vonandi betri eftir áramótin og ætlum að nota landsliðspásuna vel og komum sterkir þegar nær dregur úrslitakeppninni, sagði Ágúst Þór Jóhannsson.“