Bjarni: „Ég hef engar áhyggjur“

Valur sigraði ÍR 36:35 í 8. umferð úrvalsdeildar handbolta karla í kvöld. Bjarni Fritzson þjálfari ÍR var ánægður með sína menn þrátt fyrir tap í kvöld.
Bjarni. Það var erfiður fyrri hálfleikur hjá ykkur en flottur seinni hálfleikur í dag.
„Ég var ánægður með það hvernig við byrjum leikinn. Við vorum alveg inni í leiknum þangað til að við gerum ákveðna feila þarna um miðjan fyrri hálfleik, sem gáfu þeim ódýr hraðaupphlaup og Bjöggi var að verja vel frá okkur, þannig bilið var kannski aðeins of stórt.“
Hvað löguðuð þið í hálfleik, og þá kannski sérstaklega varnarlega?
„Í grunninn erum við búnir að vera að reyna að finna okkar einkenni og spilamennsku aftur. Við erum ekki alveg komnir á þann stað. Við duttum aðeins út og það var mér að kenna, í lok undirbúningstímabilsins þá vorum við ekki nógu góðir.
Ég gerði mistök og við vorum ekki alveg í okkar takti þegar að við byrjuðum mótið, en við erum að reyna finna þann takt aftur. Við gerðum það á köflum í fyrri hálfleik, en svo sprungum við út í seinni hálfleik. Ég skipti um vörn, fór í 5+1 vörn og það gekk frábærlega, þannig að ég er ekkert eðlilega ánægður með strákana, þeir voru frábærir.“
Bernard Kristján skoraði 13 mörk. Hann var stórkostlegur í kvöld, svakalega kraftmikill. Þið eruð með ungt og skemmtilegt lið og eruð kannski ekki að horfa of mikið á stigatöfluna, eða hvað?
„Bernard er ótrúlegur, bara geggjaður leikmaður. Við erum bara í núvitundinni. Við erum bara að fókusa á daginn í dag og hvað við þurfum að gera í dag til að verða betri. Þegar við finnum okkar takt og dettum á skrið þá hef ég engar áhyggjur.
Það er mjög mikið eftir af mótinu og sérstaklega þegar ég sé að spilamennska okkar er að batna núna og við erum að finna okkar takt sem ég þekki. Það er ekkert auðvelt eftir tímabilið sem þessir strákar áttu í fyrra að koma og endurtaka leikinn, þeir eru bara ungir og eru að læra rosalega mikið og alls konar.
Hvað er það helst sem þið þurfið að bæta í ykkar leik?
„Við erum að gera of mikið af mistökum. Of margir tapaðir boltar og við erum að gera mistök undir engri pressu, mistök þegar það er ekki verið að þröngva okkur í erfiða stöðu. Þú getur gert feila þegar er verið að pressa þig, og það er hluti af leiknum. En við erum kannski að gera nokkur mistök sem við þurfum ekki að gera, við þurfum að taka þau út úr leik okkar.
Varnarlega erum við búnir að vinna okkur inn í hlutina og erum að verða betri. Ég var nokkuð ánægður með bæði varnarafbrigðin í dag, þannig við erum á góðri leið. Við höldum áfram að mæta á æfingar, leggja hart að okkur og spila okkar leik, sagði Bjarni Fritzson.“