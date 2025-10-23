Fékk nokkur þung högg

Daniel Birkelund þjálfari Þórs var ánægður með sigurinn á Selfossi í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld en hann ræddi við mbl.is eftir leik.
Ég er mjög ánægður með sigurinn, mjög glaður með frammistöðuna í heild sinni, kraftinn í okkur og framlag allra minna manna. Ég held að við höfum spilað nokkuð jafnt í 60 mínútur, okkar 60 mín voru klárlega betri en þeirra.
Ég held að við hefðum alveg auðveldlega getað verið 4-5 mörkum yfir þegar flautað var til hálfleiks og þá hefðum við uppskorið meira úr seinni hálfleik og í raun gengið frá leiknum.
En þegar langt er liðið frá síðasta sigri þá erum við kannski ekki vanir því að vinna, við verðum kannski stressaðri en ástæða er til, jafnvel í 6-7 marka forskoti.
En heilt á litið er ég mjög glaður. Augljóslega var þetta mikilvægur leikur og mikil pressa á okkur og stigin tvö dýrmæt. Ég er mjög glaður með það,“ sagði hann um leikinn.
Brynjar Hólm meiddist, vitum við eitthvað frekar um ástandið á honum?
Ekki mikið en vonandi sleppur þetta. Hann var standandi þegar við fögnuðum í búningsherberginu áðan þannig að ég held að þetta sé ekkert stórvægilegt en vissulega fékk hann nokkur þung högg. Ég er vongóður um að þetta sé ekki neitt alvarlegt.
Hann þarf væntanlega 1-2 daga í sófanum til að jafna sig. Við fáum nokkra daga núna fram að næsta leik þannig að ég er ekkert of áhyggjufullur,“ sagði hann.