Íþróttir | Handbolti | mbl | 23.10.2025 | 21:17 | Uppfært 21:32

FH vann ótrúlegan grannaslag

FH-ingar fagna í leikslok.
FH-ingar fagna í leikslok. mbl.is/Eyþór
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Það var sannkallaður stórleikur í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld þegar Hafnarfjarðarliðin FH og Haukar mættust í Kaplakrika og lauk leiknum með dramatískum sigri FH 27:26. Kom sigurmark FH á lokasekúndu leiksins eftir að Haukar höfðu haft yfirhöndina nánast allan leikinn.

Eftir leikinn eru Haukar áfram á toppnum með 12 stig en FH er með 9 stig. Valur, Afturelding og KA eru öll með 10 stig og eiga leik til góða.

Það kom engum á óvart að spennustigið væri hátt í Kaplakrika þegar leikurinn hófst. Haukar leiddu leikinn framan af þó að munurinn hafi verið lítill milli liðanna allan fyrri hálfleikinn.

Haukar komust 2:0 yfir í leiknum en FH jafnaði leikinn í 3:3 og komst 4:3 yfir í leiknum. Haukar náðu aftur forskoti í stöðunni 6:5. Haukar náðu að slíta sig örlítið frá FH-ingum í lok hálfleiksins þegar þeir komust 10:7 yfir.

Birkir Snær Steinsson úr Haukum skýtur að marki FH í …
Birkir Snær Steinsson úr Haukum skýtur að marki FH í kvöld. mbl.is/Eyþór

Mikið var um mistök hjá báðum liðum sem ítrekað hentu boltanum út af eða í hendur andstæðingsins og mátti sjá að taugar leikmanna voru þandar.

Þegar leiktíminn var liðinn voru Haukar í sókn. Fengu þeir aukakast þegar leiktíminn var liðinn og úr því skoraði Skarphéðinn Ívar Einarsson í gegnum varnarvegg FH og staðan í hálfleik var 12:9 fyrir Hauka í miklum spennuleik.

Símon Michael Guðjónsson skoraði 4 mörk, þar af eitt úr víti fyrir FH og varði Jón Þórarinn Þorsteinsson 8 skot í fyrri hálfleik.

Össur Haraldsson skoraði 3 mörk fyrir Hauka og Aron Rafn Eðvarðsson varði 8 skot, þar af 1 víti fyrir Hauka í fyrri hálfleik.

FH byrjaði seinni hálfleikinn vel. Þeir unnu boltann í fyrstu sókn Hauka og skoruðu yfir allan völlinn í tómt mark Hauka. Haukar fengu síðan víti í næstu sókn en það varði Daníel Freyr Andrésson í marki FH.

Haukar héldu samt forskoti sínu nánast allan seinni hálfleikinn og voru skrefi á undan í rúmlega 58 mínútur í kvöld. FH-ingar gáfust þó aldrei upp, börðust eins og sannir svarthvítir risar og jöfnuðu leikinn ítrekað í leiknum.

Haukar náðu jafnóðum að komast marki yfir í hvert sinn sem FH jafnaði. Á því varð þó breyting þegar innan við mínúta var eftir af leiknum. Þá kom Ómar Darri Sigurgeirsson FH yfir í leiknum í stöðunni 26:25. Haukum tókst að jafna en Birgir Már Birgisson skoraði sigurmark FH á lokasekúndu leiksins í einhverjum mesta spennuleik milli þessara liða í mörg ár.

Garðar Ingi Sindarason skoraði 8 mörk, þar af 3 úr vítum fyrir FH. Jón Þórarinn Þorsteinsson varði 9 skot og Daníel Freyr Andrésson varði 2 skot, þar af eitt úr víti.

Hergeir Grímsson skoraði 5 mörk fyrir Hauka og voru 4 þeirra úr vítum. Aron Rafn Eðvarðsson varði 12 skot, þar af 1 vítaskot.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Breiðablik 0:0 KuPS opna
90. mín. Kristinn Steindórsson (Breiðablik) fær gult spjald Stöðvar skyndisókn gestanna í fæðingu.
Þór 31:28 Selfoss opna
60. mín. Leik lokið 31:28 fyrir Þór eru lokatölur. Sterkur sigur Þórsara. Oddur Grétarsson er valinn maður leiksins
Valur 36:35 ÍR opna
60. mín. Eyþór Ari Waage (ÍR) skoraði mark Það er von hjá ÍR
Körfuboltinn í beinni opna
Engir atburðir skráðir enn

Leiklýsing

FH 27:26 Haukar opna loka
60. mín. Ómar Darri Sigurgeirsson (FH) skoraði mark FH ER AÐ KLÁRA ÞENNAN LEIK.
mbl.is
Fleira áhugavert
Norðurljósahús verða sett upp fyrir norðan Upplifðu aldrei reiði, bara sorg Samningur við Skattinn skiptir ekki máli Gríðarlegt högg
Fleira áhugavert
Valkyrja kom með sylgjuna „Það hefur orðið trúnaðarbrestur“ „Við munum finna fyrir þessu“ Tugmilljarðar muni tapast