FH vann ótrúlegan grannaslag

Það var sannkallaður stórleikur í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld þegar Hafnarfjarðarliðin FH og Haukar mættust í Kaplakrika og lauk leiknum með dramatískum sigri FH 27:26. Kom sigurmark FH á lokasekúndu leiksins eftir að Haukar höfðu haft yfirhöndina nánast allan leikinn.
Eftir leikinn eru Haukar áfram á toppnum með 12 stig en FH er með 9 stig. Valur, Afturelding og KA eru öll með 10 stig og eiga leik til góða.
Það kom engum á óvart að spennustigið væri hátt í Kaplakrika þegar leikurinn hófst. Haukar leiddu leikinn framan af þó að munurinn hafi verið lítill milli liðanna allan fyrri hálfleikinn.
Haukar komust 2:0 yfir í leiknum en FH jafnaði leikinn í 3:3 og komst 4:3 yfir í leiknum. Haukar náðu aftur forskoti í stöðunni 6:5. Haukar náðu að slíta sig örlítið frá FH-ingum í lok hálfleiksins þegar þeir komust 10:7 yfir.
Mikið var um mistök hjá báðum liðum sem ítrekað hentu boltanum út af eða í hendur andstæðingsins og mátti sjá að taugar leikmanna voru þandar.
Þegar leiktíminn var liðinn voru Haukar í sókn. Fengu þeir aukakast þegar leiktíminn var liðinn og úr því skoraði Skarphéðinn Ívar Einarsson í gegnum varnarvegg FH og staðan í hálfleik var 12:9 fyrir Hauka í miklum spennuleik.
Símon Michael Guðjónsson skoraði 4 mörk, þar af eitt úr víti fyrir FH og varði Jón Þórarinn Þorsteinsson 8 skot í fyrri hálfleik.
Össur Haraldsson skoraði 3 mörk fyrir Hauka og Aron Rafn Eðvarðsson varði 8 skot, þar af 1 víti fyrir Hauka í fyrri hálfleik.
FH byrjaði seinni hálfleikinn vel. Þeir unnu boltann í fyrstu sókn Hauka og skoruðu yfir allan völlinn í tómt mark Hauka. Haukar fengu síðan víti í næstu sókn en það varði Daníel Freyr Andrésson í marki FH.
Haukar héldu samt forskoti sínu nánast allan seinni hálfleikinn og voru skrefi á undan í rúmlega 58 mínútur í kvöld. FH-ingar gáfust þó aldrei upp, börðust eins og sannir svarthvítir risar og jöfnuðu leikinn ítrekað í leiknum.
Haukar náðu jafnóðum að komast marki yfir í hvert sinn sem FH jafnaði. Á því varð þó breyting þegar innan við mínúta var eftir af leiknum. Þá kom Ómar Darri Sigurgeirsson FH yfir í leiknum í stöðunni 26:25. Haukum tókst að jafna en Birgir Már Birgisson skoraði sigurmark FH á lokasekúndu leiksins í einhverjum mesta spennuleik milli þessara liða í mörg ár.
Garðar Ingi Sindarason skoraði 8 mörk, þar af 3 úr vítum fyrir FH. Jón Þórarinn Þorsteinsson varði 9 skot og Daníel Freyr Andrésson varði 2 skot, þar af eitt úr víti.
Hergeir Grímsson skoraði 5 mörk fyrir Hauka og voru 4 þeirra úr vítum. Aron Rafn Eðvarðsson varði 12 skot, þar af 1 vítaskot.
