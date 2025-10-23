Íþróttir | Handbolti | mbl | 23.10.2025 | 22:28

Gerðum meira gott en slæmt

Frá leiknum á Akureyr í kvöld.
Frá leiknum á Akureyr í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson
Óttar Örn Brynjarsson

Atli Kristinsson aðstoðarþjálfari Selfoss var svekktur er hann ræddi við mbl.is enda Selfyssingar komnir í fallsæti í úrvalsdeild karla í handbolta eftir tap fyrir Þór á útivelli í kvöld.

„Við gerum bara of marga tæknifeila, missum of oft boltann. Við klúðrum alltof mörgum færum einn á móti markmanni.

Annars bara spiluðum við góðan leik sem að hefði alveg getað dottið báðum megin ef við hefðum nýtt kannski aðeins betur okkar sénsa,“ sagði hann við mbl.is.

Þannig að þú tekur eitthvað jákvætt út úr spilamennsku ykkar í dag.

Já algjörlega. Auðvitað gerum við alveg mistök og það er margt sem við getum lagað en líka margt gott. Þannig að ég myndi segja að við gerðum meira gott heldur en slæmt.

Þórsararnir spiluðu bara góðan leik þannig að við náðum bara ekki matcha þá. Ég myndi segja að við hefðum gert fínt en ekki alveg nóg til þess að klára þetta,“ sagði Atli.

