Lögreglan mætti eftir reiðikast í grannaslagnum

FH vann Hauka, 27:26, í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld. Lögreglan var mætt á staðinn í seinni hálfleik en mikill hiti var í einum stuðningsmanni FH undir lok fyrri hálfleiks.
„Stuðningsmaður FH er kolvitlaus eftir mark Hauka og nánast æðir að Jónasi dómara sem virðist hreint ekki standa á sama,“ skrifaði Jón Kristinn Jónsson fulltrúi mbl.is á leiknum í beinni textalýsingu.
Lögregluþjónar voru svo mættir á svæðið í seinni hálfleik en ekki er ljóst hvort það tengist reiðikasti stuðningsmannsins beint, en lögreglan þurfti ekki að hafa beint afskipti af áhorfendum í seinni hálfleiknum.