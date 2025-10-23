Íþróttir | Handbolti | mbl | 23.10.2025 | 23:00

Lögreglan mætti eftir reiðikast í grannaslagnum

FH fagna sigrinum í kvöld.
FH fagna sigrinum í kvöld. mbl.is/Eyþór

FH vann Hauka, 27:26, í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld. Lögreglan var mætt á staðinn í seinni hálfleik en mikill hiti var í einum stuðningsmanni FH undir lok fyrri hálfleiks.

„Stuðningsmaður FH er kolvitlaus eftir mark Hauka og nánast æðir að Jónasi dómara sem virðist hreint ekki standa á sama,“ skrifaði Jón Kristinn Jónsson fulltrúi mbl.is á leiknum í beinni textalýsingu.

Lögregluþjónar voru svo mættir á svæðið í seinni hálfleik en ekki er ljóst hvort það tengist reiðikasti stuðningsmannsins beint, en lögreglan þurfti ekki að hafa beint afskipti af áhorfendum í seinni hálfleiknum.

