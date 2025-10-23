Myndskeið: Viðurkennir ljótt brot

Bjarni Ófeigur Valdimarsson, leikmaður KA, viðurkennir að hann hafi gerst sekur um ljótt brot í sigri liðsins á KA í úrvalsdeildinni í handbolta í síðustu viku.
Bjarni Ófeigur braut þá á Þorgils Jóni Svölu Baldurssyni og fylgdi brotinu eftir með því og veita honum högg á höfuðið.
Í hlaðvarpsþætti Handkastsins er rætt um brotið og birt myndband af því:
Bjarni Ófeigur skrifaði sjálfur athugasemd við myndbandið og kvaðst þar sammála umræðunni:
„Sammála, svona brot/eftirfylgni eiga ekki að sjást í deildinni okkar. Munur á að standa fasta vörn og að fara í dirty brot sem geta leitt til óþarfa meiðsla.
Við leikmenn í Olís erum líka fyrirmyndir fyrir unga krakka í hreyfingunni og svona atvik eiga ekki að vera normalíseruð af okkur. Sem betur fer erum við Oggi góðir vinir og búnir að ræða saman. Höldum áfram að keppa af harðfylgi en innan ákveðinna marka!“