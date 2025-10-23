„Ég er mjög svekktur yfir úrslitunum og þau svíða mikið. Síðan var frammistaðan alls ekki nógu góð. Slakasta frammistaðan síðan ég kom aftur í Hauka,“ sagði Gunnar Magnússon þjálfari Hauka eftir sárt eins marks tap gegn FH í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.
„Menn voru óþekkjanlegir inni á vellinum margir hverjir. Ég er mjög svekktur yfir hversu slakir við vorum. Í sóknarleiknum fannst mér Freyr draga vagninn en á sama tíma saknaði ég framlags frá fleiri leikmönnum. Það vantaði mikið upp á í sókninni,“ sagði Gunnar spurður út í tapið sára.
Þegar hann var spurður út í varnarleikinn og síðan lokamínútur leiksins sagði Gunnar þetta:
„Varnarleikurinn var fínn á köflum en við áttum að koma í veg fyrir þessi síðustu mörk sem FH skoraði. Það slokknaði eitthvað á okkur og það er ofboðslega svekkjandi að horfa upp á það á þessum tímapunkti í leiknum.“
Haukar hafa kannski ekki verið í þeirri stöðu undanfarin tímabil þar sem pressan er meiri á þeim að vinna leiki. Nú ert þú að stýra ungu liði. Gæti bæði það og svo spennustigið sem er í þessum Hafnarfjarðarslag spilað inn í þegar kom að lokakafla leiksins?
„Engin skýring en ég sem þjálfari lærði rosalega mikið um liðið á þessum leik. Ég lærði mikið á tapleiknum gegn Aftureldingu og ég fékk þar strax nokkur verkefni til að vinna með. Það er aftur núna og ég fer núna í að vinna í nokkrum atriðum sem komu í ljós í kvöld.
Við þurfum bara að halda áfram að bæta okkar leik. Þó að við höfum safnað eitthvað af stigum nú þegar þá eigum við helling inni og margt sem ég er ekkert ánægður með ennþá.
Tapleikur eins og þessi svíður mikið en út úr honum fáum við fullt af atriðum sem við lærum af og getum unnið með. En það er ótrúlega svekkjandi að koma inn í þennan leik fullir sjálfstrausts, vel undirbúnir en ná síðan ekki að framkvæma það sem við vorum búnir að æfa og tala um.
Það voru of margir leikmenn inni á vellinum sem voru óþekkjanlegir. Þar eru atriði sem ég þarf að taka til mín í þeirri vegferð að læra inn á liðið mitt.“
Það eru margir tapaðir boltar hjá Haukum í kvöld. Það hlýtur að svíða í svona naumu tapi, ekki satt?
„Jú, sérstaklega í byrjun seinni hálfleiks þar sem við erum með tvær hraðar miðjur. Við erum þremur mörkum yfir og hendum þessu bara frá okkur þar. Þrjú hraðaupphlaup í súginn.“
Hvað gerist þar nákvæmlega?
„Þetta er bara eins klaufalegt og það gerist. Þetta eru bara tveir tapaðir boltar og síðan einn bolti sem fer yfir miðjuna og höndin kemur upp. Það eru bara þrjú hraðaupphlaup í bakið og leikurinn orðinn jafn. Bara ótrúlega klaufalegt.“
Er þetta ekki samt leikur þjáningar sem fer í reynslubankann og menn læra af?
„Jú, klárlega. Þetta svíður en við lærum af þessu og komum sterkari til baka. Við svekkjum okkur aðeins á þessu og komum síðan grimmari til baka en nokkru sinni fyrr.“
Næsti leikur er á móti Þór á Ásvöllum. Er það ekki leikur sem Haukar þurfa að vinna?
„Jú jú. Þetta er allt frekar jafnt en ég þarf bara að horfa í okkur og það sem við getum gert. Það eru ákveðnir hlutir sem ég vil bæta. Núna notum við þessar tvær vikur til að bæta okkur. Mér finnst við vera búnir að gera það í hverri viku síðustu tvo mánuði jafnt og þétt. Núna kemur smá pása og við þurfum að nota hana vel og koma síðan sterkir til baka því við eigum nóg inni,“ sagði Gunnar í samtali við mbl.is.