„Þessi leikur var eins mikið FH-Haukar og þeir verða,“ voru fyrstu viðbrögð Sigursteins Arndal þjálfara FH eftir eins marks hádramatískan sigur á Haukum í úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld.
Var um að ræða sannkallaðan Hafnarfjarðarslag af bestu gerð þar sem Haukar leiddu nánast allan leikinn en FH-ingum tókst að skora sigurmarkið á lokasekúndum leiksins. Spurður nánar út í leikinn sagði hann þetta:
„Við vorum alltaf aðeins að elta en misstum þá aldrei of langt frá okkur. Það er líka eðli þessara leikja að þeir eru alltaf frekar jafnir og miklar sveiflur. En ég er bara ofboðslega stoltur af mínu liði að hafa klárað þennan leik með þessum hætti.
Í fyrri hálfleik vorum við með alltof marga tapaða bolta og klúðruð dauðafæri. En við náðum aðeins vopnum okkar og þurftum virkilega að hafa fyrir öllu. Við vernduðum boltann betur og fundum lausnirnar hægt og rólega sem gerði það að verkum að við skoruðum á endanum fleiri mörk en andstæðingurinn.“
Nokkur atriði í leiknum sem geta brotið lið. Í fyrsta lagi skora Haukar stemmningsmark beint úr aukakasti þegar leiktíminn er liðinn í fyrri hálfleik. FH fær rautt spjald um miðjan síðari hálfleik og svo mætti telja áfram. Það breytir því ekki að FH vinnur.
„Ofboðslega ánægður með karakterinn. Við getum vissulega lent í því að tapa á móti Haukum en menn skulu alltaf skilja allt eftir á vellinum í þessum viðureignum og sem betur fer unnum við og förum glaðir inn í helgina.“
Þessar viðureignir FH og Hauka eru samt allt annað en venjulegir deildarleikir á fimmtudagskvöldi þar sem tvö stig eru í pottinum. Getur þú útskýrt það aðeins fyrir okkur hinum sem búum ekki í Hafnarfirði?
„Nei, menn tala um þessi tvö stig en það vita það allir Hafnfirðingar að þetta skiptir meira máli en það. Þessir sigrar næra virkilega vel. Við erum ekki bara að berjast fyrir sigri í handbolta. Við erum að berjast fyrir litlu FH-ingana í skólunum, FH-ingana sem starfa hér í fyrirtækjunum í bænum, gömlu FH-hetjurnar sem eru búnar að taka þessa slagi fyrir okkur áður.
Við erum auðmjúkir og þakklátir fyrir að fá að spila þessa leiki og við vitum hversu miklu máli þessir leikir skipta fyrir alla FH-ingana sem eru að fara mæta í skólann og vinnuna í fyrramálið með bros á vör og montréttinn í farteskinu.“
Næsti leikur er á móti Aftureldingu eftir landsleikjahlé. Hvernig verða næstu 2 vikur hjá FH?
„Nú tekur við gott helgarfrí og síðan á mánudaginn byrjum við bara að undirbúa okkur fyrir næstu verkefni sem taka við eftir pásuna,“ sagði Sigursteinn í samtali við mbl.is.