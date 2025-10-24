Ekki meira með á tímabilinu

Handknattleiksmaðurinn Þórir Ingi Þorsteinsson, leikmaður FH, varð fyrir því óláni að slíta krossband í hné og leikur því ekki meira með liðinu á tímabilinu.
Þórir Ingi, sem er 19 ára gamall hægri hornamaður og hægri skytta, varð fyrir meiðslunum í fyrri leik FH gegn Nilüfer í Tyrklandi um síðustu helgi.
„Þórir meiddist illa í fyrri leiknum úti í Tyrklandi og sleit krossb[a]nd og fór illa í hnénu. Við erum mjög sorgmæddir yfir því. Hann hefur staðið sig gríðarlega vel í allt sumar og í byrjun tímabilsins,“ sagði Sigursteinn Arndal, þjálfari FH, í samtali við Handkastið.
Þórir Ingi hefur þrátt fyrir ungan aldur verið í stóru hlutverki hjá FH undanfarin tvö tímabil og varð Íslandsmeistari með liðinu á síðasta ári.