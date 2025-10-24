Íþróttir | Handbolti | mbl | 24.10.2025 | 12:55 | Uppfært 13:39

Ekki meira með á tímabilinu

Þórir Ingi Þorsteinsson í leik með FH í síðasta mánuði.
Þórir Ingi Þorsteinsson í leik með FH í síðasta mánuði. mbl.is/Karítas

Handknattleiksmaðurinn Þórir Ingi Þorsteinsson, leikmaður FH, varð fyrir því óláni að slíta krossband í hné og leikur því ekki meira með liðinu á tímabilinu.

Þórir Ingi, sem er 19 ára gamall hægri hornamaður og hægri skytta, varð fyrir meiðslunum í fyrri leik FH gegn Nilüfer í Tyrklandi um síðustu helgi.

Þetta skiptir meira máli
Frétt af mbl.is

Þetta skiptir meira máli

„Þórir meiddist illa í fyrri leiknum úti í Tyrklandi og sleit krossb[a]nd og fór illa í hnénu. Við erum mjög sorgmæddir yfir því. Hann hefur staðið sig gríðarlega vel í allt sumar og í byrjun tímabilsins,“ sagði Sigursteinn Arndal, þjálfari FH, í samtali við Handkastið.

Þórir Ingi hefur þrátt fyrir ungan aldur verið í stóru hlutverki hjá FH undanfarin tvö tímabil og varð Íslandsmeistari með liðinu á síðasta ári.

mbl.is
Fleira áhugavert
Vísbendingar um mjög háa dánartíðni eftir vistun Ógnarkraftar eyðileggingarinnar Ekki hætt við eftir bilunina, fallið og lokunina Tíðni keisaraskurða með lægsta móti
Fleira áhugavert
Mun hafa mikil og neikvæð áhrif á þjóðarbúið Valkyrja kom með sylgjuna Ógnarkraftar eyðileggingarinnar Með alvarlegri atburðum sem hafa sést