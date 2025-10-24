Gollurshússbólgan á bak og burt

Handboltamaðurinn Reynir Þór Stefánsson, leikmaður Melsungen í þýsku 1. deildinni, horfir loks fram á bjartari tíma eftir að hafa greinst með gollurshússbólgu í júní.
Af þeim sökum hefur hann ekkert spilað með Melsungen, sem Reynir Þór gekk til liðs við frá Íslands- og bikarmeisturum Fram í sumar.
Í september mátti hann loks hefja æfingar en þurfti að fara rólega af stað.
„Ég er orðinn góður núna og hef verið að auka æfingaálagið jafnt og þétt síðustu vikur. Ég fór í segulómun fyrir um fjórum vikum.
Þar kom fram að gollurshússbólgan var á bak og burt,“ sagði Reynir Þór í ítarlegu viðtali við Handbolta.is.
Kvaðst hann vonast til þess að mega hefja loks æfingar með liðinu eftir tvær vikur.
Á Doktor.is kemur fram að gollurshússbólga sé bólga í gollurshúsinu, sem er bandvefshulstur sem liggur utan um hjartað.